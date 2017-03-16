У Дніпрі п'яний священик катався містом й напав на доньку своєї співмешканки

У Дніпрі п'яний священик забрав машину у своєї співмешканки і поїхав кататися містом, а після повернення напав на її 15-річну доньку, повідомляє місцевий сайт Інформатор з посиланням на свідчення очевидців.

55-річний житель Дніпра, колишній військовий капелан в зоні АТО, а нині — священик УПЦ, в стані алкогольного сп'яніння забрав машину своєї співмешканки і поїхав кататися по місту.

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Пізніше, після повернення додому, священник розбив вікно й заліз через нього в приміщення. Донька його співмешканки, побачивши вітчима, почала кликати матір. Потім він порізав 15-річній дівчинці руку уламком скла.

За словами очевидців, протягом дня священик телефонував своїй співмешканці й погрожував їй по телефону фізичною розправою, у зв'язку з чим жінка написала заяву до поліції.

На місці працювала швидка допомога і поліція. Обставини події з'ясовуються.

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