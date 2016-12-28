"Випили пляшку на двох": на трасі Київ-Чоп патрульні зупинили п'яного священика за кермом (відео)

Патрульні зупинили авто Deawoo Sens, проте водій та пасажир вибігли та намагалися втекти, йдеться у повідомленні поліції у Львові.

Коли їх зупинили, у водія інспектори помітили ознаки стану алкогольного сп’яніння, а чоловік не мав при собі жодних документів.

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"Вже сівши у службовий автомобіль чоловік сказав, що він - священик. Згодом інформація про це підтвердилася. Чоловік є настоятелем церкви одного із сіл поблизу смт Красне", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік намагався вмовити патрульних не складати адмінматеріали під різними приводами. Крім того, він відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння.

Раніше в Ужгороді п’яні священнослужителі на люксовому BMW X5 прокляли патрульних, які зупинили їх за порушення.