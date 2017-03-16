Вибух на "Запоріжкоксі": людей відкинуло в межах 50 метрів від епіцентру (відео)
На територію заводу "Запоріжкокс", де вдень стався вибух, нікого не пускають. Адміністрація підприємства не дає жодних коментарів, тож журналісти змушені послуговуватися неофіційною інформацією.
Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, наразі відомо, що жоден працівник самого коксохімічного підприємства не постраждав, а всі загиблі були робітниками підрядної організації, яка здійснювала демонтаж хімічної установки з очищення коксового газу від різноманітних сполук, зокрема бензолу. За попередньою версією, бензол і вибухнув.
"Вибух був доволі потужний – людей повідкидало в межах 50 метрів від місця вибуху. Треба точно зрозуміти, що це було", - розповів голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.
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У службі з охорони праці наголошують, що жодної загрози навколишньому середовищу інцидент не несе. "Там не було речовини, яка би несла якісь наслідки. Завтра ми будемо більш точно знати, що в тій ємності зберігалося, але по тій інформації, якою територіальне управління наше володіє, якоїсь небезпеки немає", - заявив чиновник.
Як повідомляв УНІАН, що внаслідок вибуху на "Запоріжкоксі" три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги.
За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці.
Наразі на "Запоріжкоксі" створена спеціальна комісія для розслідування обставин трагедії.