Вибух на "Запоріжкоксі": людей відкинуло в межах 50 метрів від епіцентру (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, наразі відомо, що жоден працівник самого коксохімічного підприємства не постраждав, а всі загиблі були робітниками підрядної організації, яка здійснювала демонтаж хімічної установки з очищення коксового газу від різноманітних сполук, зокрема бензолу. За попередньою версією, бензол і вибухнув.

"Вибух був доволі потужний – людей повідкидало в межах 50 метрів від місця вибуху. Треба точно зрозуміти, що це було", - розповів голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.

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У службі з охорони праці наголошують, що жодної загрози навколишньому середовищу інцидент не несе. "Там не було речовини, яка би несла якісь наслідки. Завтра ми будемо більш точно знати, що в тій ємності зберігалося, але по тій інформації, якою територіальне управління наше володіє, якоїсь небезпеки немає", - заявив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, що внаслідок вибуху на "Запоріжкоксі" три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги.

За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці.

Наразі на "Запоріжкоксі" створена спеціальна комісія для розслідування обставин трагедії.