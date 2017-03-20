У Києві поліцейські побили чоловіка - прокуратура
На даний час чоловіка, стосовно якого поліцейські застосували фізичну силу, допитано слідчими столичної прокуратури.
Слідчим відділом прокуратури Києва розпочато досудове розслідування щодо співробітників столичного Управління патрульної поліції, які під час інциденту 17 березня у Дніпровському районі міста нанесли тілесні ушкодження чоловіку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, тобто перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством по відношенню до потерпілого.
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На даний час чоловіка, стосовно якого поліцейські застосували фізичну силу, допитано слідчими столичної прокуратури. Для встановлення тяжкості нанесених йому ушкоджень призначено судово-медичну експертизу, йдеться в повідомленні.
Відео інциденту долучено до матеріалів кримінального провадження. Досудове розслідування триває, додали в прокуратурі.
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