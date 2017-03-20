У Києві поліцейські побили чоловіка - прокуратура

Слідчим відділом прокуратури Києва розпочато досудове розслідування щодо співробітників столичного Управління патрульної поліції, які під час інциденту 17 березня у Дніпровському районі міста нанесли тілесні ушкодження чоловіку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, тобто перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством по відношенню до потерпілого.

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На даний час чоловіка, стосовно якого поліцейські застосували фізичну силу, допитано слідчими столичної прокуратури. Для встановлення тяжкості нанесених йому ушкоджень призначено судово-медичну експертизу, йдеться в повідомленні.

Відео інциденту долучено до матеріалів кримінального провадження. Досудове розслідування триває, додали в прокуратурі.

Раніше у Тернополі троє осіб побили депутата міськради та поліцейського.