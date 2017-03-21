У Харкові в аптеку кинули гранату (фото)
11:59, 21 березня 2017Інциденти
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Поліція встановлює особу, яка кинула гранату у приміщення аптеки.
В аптеку кинули гранату / facebook.com/police.kharkov/
У Харкові розшукують невідомого, який кинув в аптеку гранату. Про це повідомили в ГУ НП у Харківській області.
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Зазначається, що від дій зловмисника ніхто не постраждав. Попередньо встановлено, що невідомий кинув у приміщення аптеки гранату "РГД-5". З місця події вилучені уламки корпусу, кільце з чекою та інші речові докази.
Слідчим факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
Зараз вживаються заходи для встановлення особи, яка скоїла злочин. Перевірка триває.
В аптеку кинули гранату / facebook.com/police.kharkov/
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