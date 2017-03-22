Пакети із метамфетаміном та марихуаною: у Запоріжжі поліцейські торгували наркотиками (відео)

У Запоріжжі співробітники СБУ затримали двох поліцейських на збуті наркотиків. Про це повідомили у прес-службі відомства.

«Двох підполковників – працівників карного розшуку запорізької поліції, які намагалися налагодити в обласному центрі продаж наркотиків, затримали співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисників серед міста під час спроби збуту п’яти зіп-пакетів з метамфетаміном та пакету з марихуаною.

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«Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають оперативно-слідчі дії», - йдеться у повідомленні.

Раніше, на Дніпропетровщині СБУ спільно з Військовою прокуратурою і Нацполіцією затримала оперативного чергового одного з відділень поліції міста Кам'янське Дніпропетровської області, який намагався продати півкілограма марихуани.