У "Борисполі" прикордонники не впустили в Україну "верховного отамана козаків Казахстану"
17:31, 22 березня 2017Інциденти
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Під час перевірки документів виявилось, що громадянинові Казахстану заборонено в`їзд в Україну.
"Отаман" прилетів із Франції / wikipedia.org
У вівторок під час прикордонного контролю прикордонники виявили "верховного отамана козаків Казахстану", який летів із Франції. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
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База даних спрацювала стосовно 66-річного іноземця, громадянина Казахстану, при перевірці документів у пункті пропуску "Бориспіль". Чоловік прилетів рейсом із Парижа. Згодом прикордонники з`ясували, що йому заборонено в`їзд в Україну. Попередньо встановлено, що він є "верховним отаманом козаків Казахстану".
"Отамана" не пропустили через кордон і повернули до Франції зворотним рейсом.
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