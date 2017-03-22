У "Борисполі" прикордонники не впустили в Україну "верховного отамана козаків Казахстану"

У вівторок під час прикордонного контролю прикордонники виявили "верховного отамана козаків Казахстану", який летів із Франції. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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База даних спрацювала стосовно 66-річного іноземця, громадянина Казахстану, при перевірці документів у пункті пропуску "Бориспіль". Чоловік прилетів рейсом із Парижа. Згодом прикордонники з`ясували, що йому заборонено в`їзд в Україну. Попередньо встановлено, що він є "верховним отаманом козаків Казахстану".

"Отамана" не пропустили через кордон і повернули до Франції зворотним рейсом.