Військову частину в Балаклії почали розміновувати, ситуація цілком контрольована - Міноборони

На території військової частини в Балаклії, де напередодні почалася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, працює кілька груп розмінування. Про це спікер оперативного прес-центру Міністерства оборони України у Балаклії Віталій Саранцев повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Зараз ситуація на "арсеналі" вже цілком контрольована. Інтенсивність вибухів значно знизилася, і вибухи нині рідкісні, і вже немає тієї руйнівної сили, яка була вчора. Вони зараз не призводять до руйнувань чи до розльоту боєприпасів. Зараз на технічній території арсеналу працює кілька одиниць військової техніки, які займаються остаточної локалізацією ділянок, які були вражені вогнем. Також на території військової частини та військового містечка працює кілька груп розмінування», - сказав він.

Саранцев також висловив сподівання, що найближчим часом будуть локалізовані всі осередки займання.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будинку в Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

Також сьогодні стало відомо, що в лікарню доставлена з забоєм головного мозку та травмами кінцівок 78-річна жінка, яка постраждала в результаті вибухів на арсеналі в Балаклії.