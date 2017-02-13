У Дніпропетровській області на полюванні тесть застрелив зятя (фото)

Про це повідомляє поліція області.

Подія сталася 12 лютого поблизу міста Зеленодольська. Поліцейські з'ясували, що 53-річний пенсіонер разом зі своїм зятем пішли на полювання на кабана.

За словами підозрюваного, територія, по якій вони йшли, була густо вкрита сухим очеретом, рушниця була знята із запобіжника. В якусь мить чоловік перечепився і стався постріл. У результаті 39-річний мешканець Зеленодольська отримав кульове поранення у спину.

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Для постраждалого негайно викликали швидку допомогу, проте врятувати йому життя не вдалося. Поліція відкрила за вказаним фактом кримінальне провадження за ст. 119 (вбивство через необережність) та проводить розслідування.

За версією правоохоронців, постріл стався через необережне поводження із зарядженою рушницею. Санкція статті 119 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном від 3-х до 5 років.

Раніше в Рівному жінка вбила чоловіка і полетіла відпочивати до Єгипту.