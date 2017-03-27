У Балаклії фіксують поодинокі вибухи, польоти над районом заборонені – ДСНС

У Балаклії на технічній території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зазначається також, що в зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово припинена робота потенційно небезпечних об'єктів, закрито повітряний простір в радіусі 40 км.

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"Станом на 7 год. 27 березня піротехнічними розрахунками Держнс очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклія та дев'ять населених пунктів, що потрапили в зону надзвичайної ситуації. На технічній території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації та ліквідації вогнищ загоряння залучено 3 пожежних танки, 3 інженерні машини розгородження (ІМР) і 3 пожежних автомобіля МО, для підвозу води залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, для ліквідації наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах Балаклійська райрада виділила 2 мільйони гривень, повідомляється на офіційному сайті місцевої РДА.

"З районного бюджету було виділено додатково 2 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт в м. Балаклія та на прилеглих територіях. Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка відбулася 23 березня в результаті пожежі на складах боєприпасів, розташованих на території в/ч А1352", — йдеться у повідомленні.