У кабінеті одного із керівників Антимонопольного комітету під час обшуків знайшли горілку з "ЛНР" (фото)
Також горілка "Столична" з "ЛНР" була виявлена на складах ринку "Юність" у Києві.
У ході обшуків у справі проти дистриб'ютора сигарет компанії "Тедіс Україна" (раніше - "Мегаполіс Україна") на складах фірми на ринку "Юність" у Києві знайшли горілку, вироблену в "ЛНР".
Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерело.
Така ж горілка була виявлена в кабінеті одного із керівників Антимонопольного комітету України, де теж пройшли слідчі дії в цій справі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генпрокуратура проводила обшуки в Антимонопольному комітеті.
Слідчі дії АМК пов'язані зі справою компанії «Тедіс Україна», яка є «монопольним» дистриб'ютором тютюнових виробів і належить громадянинові РФ Ігорю Кесаєву.
Як заявив Луценко, «досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» (зараз – «Тедіс Україна») є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, стосовно якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів із України за кордон".
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Луценко пояснив, що попри свої обов'язки, покладені на них законом, керівники АМКУ не вживали заходів для демонополізації ринку, чим, на думку слідства, «сприяли монопольному становищу компанії «Мегаполіс» - «Тедіс-Україна».
За даними генпрокурора, попри заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. При цьому для утримання монопольного становища фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів.
Своєю чергою міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що керівництво АМКУ сьогодні відсутнє на роботі, й висловив упевненість, що воно має бути відправлено у відставку.