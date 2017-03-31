У кабінеті одного із керівників Антимонопольного комітету під час обшуків знайшли горілку з "ЛНР" (фото)

У ході обшуків у справі проти дистриб'ютора сигарет компанії "Тедіс Україна" (раніше - "Мегаполіс Україна") на складах фірми на ринку "Юність" у Києві знайшли горілку, вироблену в "ЛНР".

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерело.

Така ж горілка була виявлена в кабінеті одного із керівників Антимонопольного комітету України, де теж пройшли слідчі дії в цій справі.