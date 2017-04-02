На Донеччині сталася ДТП за участі військовослужбовця, є постраждалі – штаб АТО

У Донецькій області сталася дорожньо-транспортна подія за участі військовослужбовця Збройних cил України, інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

Читайте також"Застій, алкоголь, наркотики": Матіос назвав причини небойових втрат серед військових у зоні АТО

«Сьогодні, 2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних cил України. Постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставлено до міської лікарні», - сказано у повідомленні.

У штабі додали, що обставини ДТП з’ясовуються. На місці події працюють представники військової комендатури та Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, з початку доби, 2 квітня, у зоні проведення антитерористичної операції окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних сил України.