СБУ викрила розкрадання майже 30 мільйонів в аеропорту "Бориспіль"

Правоохоронцями викрито розкрадання майже 30 мільйонів гривень менеджментом державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як повідомили у прес-центрі Службі безпеки України, посадовці аеропорту уклали з комерційною структурою контракт вартістю понад 90 мільйонів гривень на будівництво насосно-фільтраційної станції паливно-мастильних матеріалів.

Станція належить до об’єктів критичної інфраструктури, а її будівництво затверджено планом розвитку аеропорту «Бориспіль».

Як встановили правоохоронці, менеджмент держпідприємства наприкінці 2015 року перерахував бізнесменам більше ніж 28 мільйонів гривень авансового платежу. «Співробітники спецслужби задокументували, що будівництво об’єкту й досі не розпочато. Державні кошти через низку фіктивних фірм виведені організаторами оборудки у тінь», - поінформували в СБУ.

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Під час обшуків в офісних приміщеннях аеропорту та комерційних структур оперативники спецслужби виявили печатки фіктивних фірм, комп’ютери з встановленими системами «Клієнт-Банк», вилучили фінансову та бухгалтерську документацію, яка свідчить про незаконне привласнення грошей аеропорту «Бориспіль».

На рахунки комерційних підприємств, що були задіяні у проведенні фінансової оборудки, накладено арешт.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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