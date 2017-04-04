Вбивство Вороненкова: ЗМІ дізналися про призначену зустріч екс-депутата Держдуми РФ перед замахом

Застрелений у центрі Києва колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков перед загибеллю домовився про зустріч зі своїм московським водієм, громадянином Росії Владиславом Тихонькіним.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ", посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що про зустріч з водієм Вороненков домовився перед рандеву з іншим екс-депутат Держдуми Іллею Пономарьовим в готелі "Прем'єр-палас". Загиблий хотів обговорити з Тихонькіним деталі перегону машини з Москви в Київ, який водій здійснив з 22 на 23 березня.

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За оперативними даними українських спецслужб, водія при перетині російського кордону затримували співробітники ФСБ і тиснули з метою отримання інформації про Вороненкова.

"Не виключено, що могло бути здійснено вербування Тихонькіна або його пересування і переговори були поставлені під контроль засобами технічної розвідки. Сам Вороненков купив своєму водієві квитки до Москви на 23.03.17, але перед його відльотом вирішив зустрітися особисто", – сказано в матеріалі.

За інформацією видання про зустріч з водієм знав тільки сам Вороненков. Відразу після вбивства Вороненкова Владислав Тихонькін ніяк себе не виявив, не проявив, і не дав жодних свідчень правоохоронним органам України. Водій вилетів з України згідно зі своїми квитками в районі 14:00 23 березня. Про те, що Вороненков йшов на зустріч з Тихонькіним, слідство дізналося вже після того, як водій залишив Україну.

Наголошується, що російські спецслужби не змогли вирахувати місце проживання Вороненкова, однак вбивцям вдалося вийти на нього через водія.

"Вороненков повідомив Тихонькіну місце і час зустрічі за пару годин до замаху. Інший точної інформації у російської агентури не було. Зустріч з Пономарьовим відбувалася пізніше, ніж з Тихонькіним, але вбивця чекав на вулиці, він був в готовності діяти. Отже, витік інформації був не від Пономарьова або його засобів зв'язку, а саме від Тихонькіна. Вбивство планувалося в поспіху, тому не закладали міни, не готувалися снайпери - треба було впізнати Вороненкова на вулиці в натовпі. Для цього був тільки один вкрай ризикований вид замаху - вбивство з ближньої дистанції. Бо вбивця для надійності вигукнув в сторону жертву - хотів ще раз упевнитися", – сказано в статті.