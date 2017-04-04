У Дніпрі п’яний чоловік молотком вибивав вікна та двері облдержадміністрації

У Дніпрі п’яний чоловік молотком трощив двері облдержадміністрації. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Інцидент стався 4 квітня о четвертій годині ранку. Затриманий 53-річний сильно п'яний чоловік, який розбив молотком сім вікон скляного фасаду будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції. Зловмисник був доставлений до відділу поліції для подальшого розгляду справи. Молоток, яким було розбито вікна, поліцейські вилучили. Пояснити свій вчинок чоловік не зміг, тому що був дуже п'яний", - йдеться у повідомлені.

Вказаний злочин кваліфікується як хуліганство. На даний час вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).