Поліція Рівненщини підтвердила, що у Дубні застрелили адвоката-активістку Майдану

На Рівненщині поліцейські встановлюють обставини вбивства адвоката Віти Шаблій та поранення колишнього начальника обласної міліції В`ячеслава Чайки. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі поліції.

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Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що у Дубно стріляли в адвоката та кандидата на посаду міського голову Дубна на минулих виборах - 43-річну Віту Шаблій. Від отриманих травм жінка померла. Під час стрілянини також поранили В`ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС у Рівненській області.

Віта Шаблій з 1995 до 2002 року працювала на посадах секретаря судового засідання та консультанта Дубенського міськрайонного суду. У 2002 році була юрисконсультом Дубенського цукрового заводу, у 2002-2008 роках працювала помічником судді Дубенського міськрайонного суду. З 2008 року стала адвокатом. Під час Революції Гідності була головою дубенського Майдану.