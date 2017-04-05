В Одеській області СБУ вилучила близько 30 тонн неякісних контрафактних отрутохімікатів

В Одеській області співробітники Служби безпеки України вилучили близько 30 тонн неякісних контрафактних отрутохімікатів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, правоохоронці викрили та припинили масштабне виробництво контрафактних агрохімікатів.

Зазначається, що виробництво припинено співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Зокрема, правоохоронці встановили, що на одному із сільськогосподарських виробництв у Біляївському районі зловмисники організували нелегальне виготовлення аграрних біологічних засобів без відповідних дозвільних документів.

«Ділки збували фальсифікат на території регіону, а також в інших областях України», - повідомили в УСБУ.

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Під час обшуків на нелегальному виробництві 4 квітня оперативники спецслужби вилучили близько 30 тонн неякісного та небезпечного добрива, а також - обладнання для виготовлення і упаковки фальсифікату. Наголошується, що вилучена продукція не відповідає існуючим стандартам, маркування її порушує вимоги чинного законодавства.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) КК України. Розслідування триває.

Раніше у СБУ повідомили, що на Луганщині хімзавод зливав у річку тонни шкідливих відходів.