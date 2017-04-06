У київському метро у чоловіка знайшли більше десятка ножів
14:59, 06 квітня 2017Інциденти
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Чоловіка затримали на станції метро "Либідська".
Чим хобі загрожує порушнику стане відомо пізніше / ngu.gov.ua
У Київському метрополітені правоохоронці затримали чоловіка, у якого вилучили більше десяти ножів.
Як повідомили у прес-службі Національної гвардії України, чоловік був затриманий військовим нарядом напередодні ввечері на станції метро «Либідська».
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Під час проведення поверхневого огляду у нього було виявлено більш ніж десяток різноманітних ножів.
Громадянина передали працівникам поліції в найближчий відділок. Чим таке хобі загрожує порушнику стане відомо вже після з’ясування усіх обставин.
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