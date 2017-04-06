У київському метро у чоловіка знайшли більше десятка ножів

У Київському метрополітені правоохоронці затримали чоловіка, у якого вилучили більше десяти ножів.

Як повідомили у прес-службі Національної гвардії України, чоловік був затриманий військовим нарядом напередодні ввечері на станції метро «Либідська».

Читайте такожУ Києві хлопець намагався пронести в урядовий квартал вибухівку

Під час проведення поверхневого огляду у нього було виявлено більш ніж десяток різноманітних ножів.

Громадянина передали працівникам поліції в найближчий відділок. Чим таке хобі загрожує порушнику стане відомо вже після з’ясування усіх обставин.