У київському метро у чоловіка знайшли більше десятка ножів

14:59, 06 квітня 2017
Інциденти
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Чоловіка затримали на станції метро "Либідська".

Чоловік заявив, що йому просто подобається виготовляти холодну зброю / ngu.gov.ua

У Київському метрополітені правоохоронці затримали чоловіка, у якого вилучили більше десяти ножів.

Як повідомили у прес-службі Національної гвардії України, чоловік був затриманий військовим нарядом напередодні ввечері на станції метро «Либідська».

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Під час проведення поверхневого огляду у нього було виявлено більш ніж десяток різноманітних ножів.

Громадянина передали працівникам поліції в найближчий відділок. Чим таке хобі загрожує порушнику стане відомо вже після з’ясування усіх обставин.

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Теги: #Київ#метро#Нацгвардія#ножі