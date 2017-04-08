Один із замовників замаху на Плахотнюка знаходиться в Москві – прокуратура Молдови

19:34, 08 квітня 2017
Інциденти
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За попередніми даними, замах на політика замовили двоє громадян Молдови, один з яких перебуває в Москві.

Між учасниками угруповання були чітко розподілені ролі і завдання / Фото УНІАН

Правоохоронні органи Молдови підтвердили інформацію про затримання членів міжнародного злочинного угруповання, яке планувало замах на лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка.

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За попередніми даними, замах на політика замовили двоє громадян Молдови, один з яких перебуває в Москві, повідомляє NewsMaker.

Затримання членів злочинного угруповання відбувалося синхронно в Кишиневі та Києві. Як зазначив прокурор Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ Віталій Бусуйок, молдовським правоохоронним органам вдалося затримати 8 осіб, 6 з яких - громадяни Молдови, які мають громадянства й інших країн, а двоє - громадяни України. У більшості з них вже є судимості. У Києві були заарештовані 9 членів злочинного угруповання. Всього у цій справі вже заарештовано 17 осіб.

Бусуйок уточнив, що громадяни України, затримані в Кишиневі, проходили спеціальну підготовку на Донбасі і були направлені в Молдову для організації замовного вбивства.

За словами прокурора, між учасниками угруповання були чітко розподілені ролі і завдання. «Нам вдалося виявити двох замовників замаху. Обидва вони - громадяни Молдови. Один з них перебуває в Москві», - розповів він.

Прокурор уточнив, що замовник, який перебуває у Москві, - кримінальний авторитет, який має великий вплив як в Молдові, так і в Росії.

Імена замовників Бусуйок відмовився називати в інтересах слідства. Прокурор також не назвав і можливі мотиви замаху на Плахотнюка. За його словами, про це можна буде говорити вже за результатами розслідування.

Повідомляється, що одночасно із затриманнями в Кишиневі проходили обшуки. В результаті були виявлені чотири гранати, два пістолета з глушником, кілька рацій, камуфляжне спорядження, одноразові мобільні телефони, комп'ютери та документи, які містять цінні для слідства записи.

Присутній на брифінгу перший секретар Посольства України в Молдові Артур Піменов відзначив злагодженість роботи українських та молдовських колег. «Після отримання інформації про те, що громадянину Молдови загрожує небезпека, Україна передала її в Генпрокуратуру Молдови», - розповів Піменов.

«Операція пройшла на досить якісному рівні. Це дозволило спецслужбам Молдови та України синхронно затримати фігурантів цієї злочинної групи», - додав український дипломат.

За даними Генпрокуратури Молдови, за замовне вбивство передбачалася плата у 200 тис. доларів. Половина суми - 100 тис. вже була отримана виконавцями від замовників як аванс.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня правоохоронці заявили, що запобігли скоєнню замовного вбивства колишнього віце-спікера парламенту Молдови Плахотнюка.

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Теги: #замах#Молдова#Плахотнюк