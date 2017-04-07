У Києві запобігли скоєнню замовного вбивства колишнього віце-спікера парламенту Молдови - Аваков
Одночасно в місті Кишинів пройшла операція по затриманню виконавців злочину.
Українські правоохоронці запобігли скоєнню замовного вбивства колишнього віце-спікера парламенту Молдови.
Читайте такожМВС перевірить командира роти спецназу Голубана на причетність до діяльності батальйону "Восток" - Аваков
Як уточнив УНІАН директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, мова йде про молдавського політика, колишнього віце-спікера парламенту Молдови Володимира Плахотнюка.
Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, під час брифінгу в Харкові міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці запобігли скоєнню замовного вбивства колишнього віце-прем’єра Молдови.
Аваков висловив вдячність уряду Молдови та керівництву МВС Молдови за координацію дій та співпрацю.
У свою чергу присутній на брифінгу голова Нацполіції України Сергій Князєв додав, що сьогодні в Києві працівники МВС, Генпрокуратури та Держприкордонслужби затримали організатора правопорушення, одночасно в місті Кишинів пройшла операція із затримання виконавців злочину.
«До кінця дня ми очікуємо направлення документів для обрання міри запобіжного заходу», - підкреслив Князєв.