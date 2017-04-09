У Миколаєві невідомі викрали на території підприємства 200 метрів залізничних колій
За словами заявника, рейки були демонтовані і порізані газозварювальних апаратом.
У Миколаєві на території колишнього заводу залізобетонних виробів, який перебуває на балансі філії приватного акціонерного товариства, невідомі зрізали 200 м залізничних колій.
Як повідомили УНІАН у Заводському відділі поліції, з повідомленням про виявлену відсутність частин залізничних рейок і матеріалів верхньої будови колій, які проходять по території підприємства, звернувся працівник філії ПрАТ.
Територія цього підприємства охороняється працівниками приватної охоронної фірми.
Читайте такожНа Одеській залізниці потяг ледь не зійшов з рейок через пошкодження зловмисниками полотна
За словами заявника, рейки були демонтовані і порізані газозварювальних апаратом.
Співробітниками слідчо-оперативної групи після огляду місця події було задокументовано факт крадіжки 200 м залізничних колій. За попередніми підрахунками, сума збитків становить близько 109 тис. грн.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ «Крадіжка».
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині копачі бурштину пошкодили залізничну колію.