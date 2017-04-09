У Миколаєві невідомі викрали на території підприємства 200 метрів залізничних колій

У Миколаєві на території колишнього заводу залізобетонних виробів, який перебуває на балансі філії приватного акціонерного товариства, невідомі зрізали 200 м залізничних колій.

Як повідомили УНІАН у Заводському відділі поліції, з повідомленням про виявлену відсутність частин залізничних рейок і матеріалів верхньої будови колій, які проходять по території підприємства, звернувся працівник філії ПрАТ.

Територія цього підприємства охороняється працівниками приватної охоронної фірми.

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За словами заявника, рейки були демонтовані і порізані газозварювальних апаратом.

Співробітниками слідчо-оперативної групи після огляду місця події було задокументовано факт крадіжки 200 м залізничних колій. За попередніми підрахунками, сума збитків становить близько 109 тис. грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ «Крадіжка».

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині копачі бурштину пошкодили залізничну колію.