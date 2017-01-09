У центрі Києва дипломат на авто заблокував рух трамваїв (фото)

Про це dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Повідомляється, що інцидент стався на площі Перемоги.

"Дипломат на Тойота DP001 003 перекрив рух трамваїв. Оштрафований. Будьте уважні, паркуючись на вулицях з рейками!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Києві на Бориспільській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: розбиті п'ять автомобілів.