Суд посадив на 15 років харків'янина за вбивство бійця АТО

Між двома бійцями АТО і нетверезим перехожим виникла суперечка, яка закінчилася вбивством.

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Суперечка між солдатами і харків'янином сталася в травні минулого року. Коли словесна перепалка переросла в бійку, п'яний перехожий вихопив ніж і кілька разів вдарив одного з військових, розповіли у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Коли перший боєць перестав подавати ознаки життя вбивця переключився на іншу. Він кілька разів ударив другу жертву ножем у груди. Потерпілий спробував втекти від нападника, але послизнувся і впав. Вбивця підійшов до нього і став добивати", - пояснив начальник відділу прокуратури області Максим Блохін.

Першого солдата лікарям вдалося врятувати. Другий військовослужбовець помер на місці.

Обвинувачений не визнав в суді своєї провини, незважаючи на відеозапис, де було чітко видно напад. Адвокат вбивці спробував пом'якшити покарання і подав апеляцію, але суд був на боці прокуратури і залишив без змін вирок Ленінського районного суду Харкова.

37-річного харків'янина, який визнаний винним в замаху на умисне вбивство і умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 , п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України) відправили за грати на 15 років.