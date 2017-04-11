У Тернополі поблизу пам’ятника Бандері виявили людські рештки

У Тернополі поблизу пам’ятника Степану Бандері під час проведення ремонтних робіт з реконструкції майдану виявили людські рештки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про знахідку учора близько 17 год правоохоронців повідомив виконроб. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники.

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За попередніми даними, кістки належать двом особам. Людські рештки знаходилися на глибині 30 см від поверхні. Робітники побачили їх, знявши плитку у парку при входу у парк ім. Т. Шевченка.

За версією правоохоронців, кістки лежать в землі ще з 19 століття, оскільки поруч знайшли взуття, марковане 1849 роком.

Рештки дістали із землі та направили на судово-медичну експертизу.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня під час реконструкції майдану довкола пам’ятника Бандері виявили артснаряд часів Другої світової війни.