У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці, є жертва (фото, відео)

У Львові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

"3 квітня о 00:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в м. Львові на проспекті Червоної Калини, 67. Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні квартири, в зв’язку з чим було прийняте рішення вивести з мешканців сусідніх квартир аби гарантувати їх безпеку. Загалом з будівлі було виведено 18 людей", - сказано у повідомленні.

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Пожежа спричинила сильне задимлення, також було виявлено тіло жінки, особа якої встановлюється. Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння, батько власника квартири, чоловік 1962 року народження, який від госпіталізації відмовився.

Вогнем знищено кухню, коридори, кімнату, речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, пошкоджено стіни та стелю кімнати на площі 20 кв.м.

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