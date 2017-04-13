Масове отруєння на Херсонщині: понад 100 учням стало зле після обіду в шкільній їдальні
20:20, 13 квітня 2017Інциденти
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Захворіли переважно учні молодших класів.
Понад 100 учнів однієї з Херсонських шкіл захворіли після обіду в шкільній їдальні /
Тільки шість нині в інфекційній лікарні. В них діагноз - гастроентерит.
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Інші учні лікуються вдома. Десяткам школярів стало погано відразу після обіду, іншим - вже вдома.
Захворіли переважно учні молодших класів. У дітей були блювання, біль у животі і підвищена температура.
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