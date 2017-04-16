Пожежа в Києві: горіло складське приміщення на території заводу (відео)

У Києві сталася пожежа на покрівлі складського будівлі одного з заводів по вулиці Будіндустрії, 7. Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 19:16 15 квітня.

До місця виклику направили рятувальників. Вогнеборці приїхали і встановили, що загоряння сталося в двоповерховому цегляному складському приміщенні розміром 30х100 м, в якому зберігалися покрівельні матеріали (бітумна черепиця, ондулін, руберойд та інші), на горищному поверсі площею 250 кв. м, з розповсюдженням вогню на покрівлю на площі 100 кв. м.

Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі. Завдяки злагодженим діям столичних ДСНСків пожежу вдалося локалізувати о 21:13, запобігши при цьому поширення вогню на всю площу будівлі, і у 21:26 - ліквідувати.

На місці події працювало 52 співробітника особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві та 13 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки.