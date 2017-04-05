У Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці (фото, відео)

У Києві на масиві Татарка на вул. Половецькій, 16-Б в квартирі на 6-му поверсі близько 18:45 сталася пожежа. За короткий час полум'я поширилося на два верхніх поверхи. Про це повідомили у ГУ ДержНС у Києві, передає 112.ua.

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Працівники ДержНС евакуювали з палаючої багатоповерхівки 37 осіб, серед них одну дитину і чотирьох осіб похилого віку. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, дворічну дитину доправили до лікарні.

Ліквідація пожежі затягнулася через те, що треба було евакуювати багато людей. Про це заявив заступник начальника Управління з надзвичайних ситуацій ДержНС Києва Олександр Войтович.

Пожежу гасили 14 пожежних машин.

Швидше всього, причина пожежі - необережне поводження з вогнем. Квартири не пошкоджено.