Під час пожежі на одеському ринку "Північний" постраждало двоє патрульних

В Одесі сьогодні під час пожежі на ринку «Північний» постраждали двоє патрульних поліцейських.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, двох співробітників патрульної поліції доставлено до лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом».

У прес-службі не змогли уточнити наявність (кількість) постраждалих відвідувачів та людей, що працюють на ринку.

У поліції додали, що для забезпечення безпеки і правопорядку, а також надання допомоги співробітникам ДСНС при пожежі на ринку було задіяно 10 патрульних екіпажів і 3 посилені екіпажі автопатрулів.

«Проводилося відведення транспортних засобів, припинялися спроби мародерства, а також надавали допомогу в евакуації людей», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі сталася масштабна пожежа торгових павільйонів на ринку «Північний». Площа загоряння становила 700 кв. метрів. На місці працюють експерти.