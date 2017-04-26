В Києві на території дитсадка стався вибух

На території дитячого садочка у Києві вибухнув невідомий предмет, в результаті ніхто не постраждав. Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook.

«Близько 9-ї години до Деснянського управління поліції зателефонував охоронець дитячого садка на проспекті Володимира Маяковського. Чоловік повідомив: на території дошкільного закладу пролунав вибух», - написала вона.

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Блищик зазначила, що правоохоронці одразу виїхали на місце події.

«У ході перевірки встановлено, що о 8:50 мама вела у садок шестирічного хлопчика. Дорогою дитина підібрала із землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її об землю, пролунав вибух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Залишилося лише пошкодження на асфальті», - додала речниця поліції.

За її словами, подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Зараз з дитиною працюють психологи, а місце вибуху оглядають поліцейські.

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