У Краматорську на шляху гонки з мотокросу знайшли схованку з гранатометами

Схованку з трьома реактивними протитанковими гранатометами РПГ-22 виявили у Краматорську співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, схованка була облаштована в залишках бетонних плит у балці Кутова поблизу дороги. По цій дорозі 8 травня мають проїхати учасники одного з етапів Кубка України з мотокросу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.