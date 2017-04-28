У Краматорську на шляху гонки з мотокросу знайшли схованку з гранатометами

14:42, 28 квітня 2017
Інциденти
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Схрон був облаштований в залишках бетонних плит у балці біля дороги.

Схованку облаштували біля дороги / СБУ

Схованку з трьома реактивними протитанковими гранатометами РПГ-22 виявили у Краматорську співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, схованка була облаштована в залишках бетонних плит у балці Кутова поблизу дороги. По цій дорозі 8 травня мають проїхати учасники одного з етапів Кубка України з мотокросу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Схованку облаштували біля дороги / СБУ

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Теги: #війна на Донбасі