На Закарпатті кандидату на посаду голови об’єднаної громади спалили автомобіль - ЗМІ

У Закарпатській області кандидату на посаду голови Перечинської міської об’єднаної територіальної громади Владиславу Паніну спалили автомобіль, повідомляє Mukachevo.net.

За словами Паніна, про займання автівки Mazda, припаркованої біля його будинку у Перечині, близько 2.00 ночі повідомила його бабуся. Панін самотужки спробував загасити пожежу, але вогонь швидко перекинувся з заднього колеса на все авто, яке згоріло практично вщент.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (Умисний підпал). Автомобіль з місця події забрали для проведення експертиз.

Панін є кандидатом на голову Перечинської міської ОТГ від партії «Справедливість». У партії підпал пов’язують з виборами, які пройдуть вже цієї неділі, 30 квітня, сказано у повідомленні.