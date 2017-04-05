В Ужгороді невідомі підпалили Mercedes-Benz полковника поліції - ЗМІ

В Ужгороді підпалили автомобіль Mercedes-Benz, який належить родині полковника поліції, оперативника Управління захисту економіки.

Про це повідомило видання Mukachevo.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що за інформацією рятувальників і поліції, повідомлення про пожежу на вулиці Можайській надійшло о 18:09, а вже о 18:26 пожежу локалізували. Чи був це підпал, наразі не повідомляється.

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Автомобіль був зареєстрований на дружину полковника. Авто загорілося під кінець робочого дня біля відділку кіберполіції. Вогонь спалахнув у моторному відсіку і дуже швидко поширився на решту авто.

Джерела Mukachevo.net у правоохоронних органах переконані, що йдеться не просто про підпал, а про показовий підпал і спробу залякування, адже згаданий полковник поліції веде справу щодо масштабного виробництва "лівої" горілки на Західній Україні.

Зокрема, буквально тиждень тому було проведено 25 обшуків по цій справі у двох областях.