У Києві на проспекті Перемоги таксі врізалося у відбійник: водій загинув, пасажир дістав травми

У Києві на проспекті Перемоги таксі врізалося в опору шляхопроводу, в результаті чого водій загинув, а пасажир дістав тяжкі травми.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua у Facebook.

«Водій таксі «Кіа» пізно помітив опору шляхопроводу, викрутив кермо вліво і врізався правим боком у відбійник. Пасажиру таксі, музиканту, відірвало руку. Чоловіка у критичному стані було госпіталізовано до реанімації 17-ї політравми... Водій таксі загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що гальмівний шлях «Кіа» до відбійника становив близько 35 метрів.

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За словами пасажира таксі, водій був дуже п'яний, «але треба було їхати».

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Згідно з повідомленням, уламки таксі та відбійника розлетілися приблизно на 50 метрів навколо, закидавши три зустрічних ряди, внаслідок чого було обмежено рух транспорту в обох напрямках.

Комунальні служби ведуть роботи з розчищення дороги.