В Одесі жінка постраждала при зіткненні автомобіля з трамваєм

В Одесі сьогодні зіштовхнулися автомобіль і трамвай, внаслідок чого постраждала одна з пасажирок трамвая.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, ДТП сталося в районі центрального залізничного вокзалу.

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«ДТП з потерпілими на вулиці Лейтенанта Шмідта, 25. Трамвай і автомобіль Ford Focus зіштовхнулися. В результаті ДТП постраждала пасажирка трамвая, 1994 р.н. Попередній діагноз: перелом ключиці», - повідомили в прес-службі.

Як зазначив представник патрульної поліції Одеси, автомобіль рухався з боку вулиці Канатної по Італійському бульвару, скоїв зіткнення з трамваєм на вулиці Лейтенанта Шмідта.

«Іномарка дістала значні механічні пошкодження, але люди, що були в ній, за попередніми даними, не постраждали», - зазначив представник.

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За даними поліції, водій іномарки не встиг загальмувати на слизькій бруківці та врізався у трамвай, в якому було багато пасажирів. В даний час на місці працює слідчий.

Нагадаємо, сьогодні з ранку в Одесі – сильний поривчастий, дощ і мокрий сніг.

У прес-службі мерії Одеси зазначили, що влада настійно просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо літніх людей, дітей і вагітних жінок. Також влада просить не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.