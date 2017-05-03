ФСБ обстріляла контрабандистів на кордоні із окупованим Донбасом

Співробітники прикордонного управління ФСБ РФ у Ростовській області відкрили вогонь по контрабандистах, які намагались із окупованого Донбасу провести в РФ партію товару на 1 млн рублів. Про це пише «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу ФСБ.

У ФСБ заявили, що через небезпечні маневри авто контрабандистів та після попереджувальних пострілів у повітря, російські спецслужби застосували зброю.

Відзначається, що контрабандисти перекинули товар через кордон на територію Росії. Після цього вони "спробували на двох автомашинах прорватися вглиб російської території, ігноруючи законні вимоги про зупинку".

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Контрабандисти були затримані, товар і автомобілі вилучені.

Як повідомляв УНІАН раніше, командування «1-го АК ДНР» знову підняло питання про формування «повноцінної» т. зв. «Азовської флотилії ДНР», про створення якої окупанти заявили ще в травні 2015 року.

Як зазначає група «Інформаційний спротив», спочатку до її складу увійшло 5 рибальських човнів і прогулянкових катерів, які були названі «бойовими катерами», потім «бойовий склад флотилії» був доведений до 7 таких «бойових одиниць», пунктами базування були визначені н. п. Новоазовськ («головна база»), Сєдово і Безіменне.