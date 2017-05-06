В Одесі прогримів вибух у дворі волонтерського центру - ЗМІ (відео)

В Одесі цієї ночі прогримів вибух у дворі будинку, де розташовані волонтерські організації і штаб "Самооборони Одеси". Про це повідомляє "Думская.net".

Вибух стався на вул.Канатній, 35. У поліції розповіли, що ймовірно вибухнула граната РГД-5. На місці працює слідчо-оперативна група.

Також оприлюднено відео з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вибуху.