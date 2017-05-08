На Полтавщині у садку знайшли муміфіковані тіла

На Полтавщині неподалік від дороги "Київ-Харків", біля села Шмиглі на території Щербанівської сільської ради, 6 травня у саморобній халабуді знайшли муміфіковані тіла чоловіка та жінки. Про це у понеділок повідомили в обласній поліції.

Читайте такожУ Кривому Розі чоловік кидався з шаблею на патрульних

"Знайшов в одному із садків перехожий мертві тіла. Поруч із ними лежав зимовий одяг. Біля них знайшли три намети", - розповіла речниця поліції Полтави Юлія Лещенко, повідомляє "ВПолтаві.Інфо".

Також вона зазначила, що загиблими є особи без постійного місця проживання. Тіла відправленні на експертизу для встановлення причин смерті. За цим фактом поліцією внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Слідство триває.