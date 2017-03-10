У Харківській області дві людини загинули через отруєння чадним газом

Про це повідомляє поліція області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Читайте такожНа Харківщині через пожежу загило двоє людей

Встановлено, що загиблими є 55-річна жінка та її 31-річний син. Попередньо встановлено, що в будинку через несправність обігрівача сталося задимлення меблів. Швидку викликав племінник загиблих, коли повернувся додому і побачив, що сталося.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Раніше в Ізмаїлі від отруєння чадним газом загинули 3 людини.