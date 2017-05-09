У Кривому Розі обвалилась будівля заводу, загинула людина

На Дніпропетровщині у місті Кривий Ріг на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" обвалилася частина будівлі, внаслідок якого загинула людина. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

Це сталося вчора, 8 травня,я близько 5-ої години вечора по вулиці Криворіжсталі, 1. Рятувальники зазначили, що сталося обрушення конструктивних елементів залізобетонного перекриття будівлі (розмір 200 х 40 х 25 м.) шихтового відділення на площі близько 500 м2.

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"О 18 год. 8 хв. підрозділами ДСНС з під завалу вилучено тіло 1 загиблої особи (всього на місці події на момент обрушення перебувало 4 особи, 3 з яких встигли покинути будівлю)", - наголосили у відомстві