На Харківщині вандали спаплюжили меморіальну дошку воїнам АТО і пам'ятник жертвам Другої світової

22:15, 10 травня 2017
Інциденти
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Інциденти трапились у Вовчанську та Боровій.

Вандали розмалювали сітну меморіалу / фото: facebook.com/police.kharkov/

На Харківщині 9 травня вандали пошкодили меморіальну дошку героям АТО та пам'ятник жертвам Другої світової. Про це у "Фейсбуці" повідомляє обласна поліція.

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Так, у міському парку міста Вовчанська пошкодили меморіальну дошку загиблим воїнам АТО, яка була встановлена у 2016 році. 

Хулігани відкололи частину ліву верхню частину дошки. Повідомлення про подію надійшло до чергової частини 9 травня о 12:15.Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Встановлюються особи, причетні до скоєння правопорушення та обставини події.

Крім того, у Боровій вандали розмалювали фарбою пам’ятник жертвам Другої світової війни. Це сталося в ніч на вівторок. Інформація надійшла до чергової частини Борівського відділення поліції 9 травня о 07:00 від невідомої жінки. На вулицю Миру в Боровій виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці здійснили необхідні заходи для встановлення свідків пригоди та збору речових доказів.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські з’ясовують обставини події та розшукують правопорушників. 

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