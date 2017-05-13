Авто зім'яло, немов консервну бляшанку: у Києві сталася жахлива ДТП, троє загиблих (фото)

У Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро Чернігівська сталася жахлива ДТП, в якій загинули троє людей.

За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі та вилетів на зустрічну смугу, по якій рухався Citroen Berlingo. Удар був такої сили, що Kia Sportage перекинувся, авто зім'яло немов консервну бляшанку, передає Еспресо.

Читайте такожДТП у Дніпрі: "швидка" з вагітною жінкою не доїхала кілометр до лікарні Мечникова (відео)

Внаслідок ДТП водій та пасажир Кіа (за попередніми даними, чоловік та жінка) загинули на місці. У салоні Citroen смертельні травми отримала жінка-пасажир, а водія госпіталізували у важкому стані. Швидше за все, люди у Citroen не скористалися пасками безпеки, що призвело до трагічних наслідків.

На місці пригоди працювали дві бригади "швидкої допомоги", кілька патрулів поліцейських та слідчо-оперативна група.