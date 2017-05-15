На Житомирщині поліція затримала трьох крадіїв дизпалива з нафтопроводу (фото)

У Коростенському районі Житомирської області у минулі вихідні поліція затримала трьох крадіїв дизпалива з нафтопроводу, вилучивши майже 600 літрів пального. Про це кореспонденту УНІАН сьогодні, 15 травня, повідомила керівник відділу комунікації поліції Житомирської області Алла Ващенко.

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За її словами, 13 травня до поліції надійшло повідомлення про виявлення підозрілого авто неподалік магістрального нафтопроводу. На місці події правоохоронці затримали трьох чоловіків, в яких вилучили майже 600 літрів дизпалива у каністрах. Під час огляду також було виявлено прихований у землі кран.

Ващенко уточнила, що близько 22.30 13 травня працівники служби охорони нафтопроводу помітили на відстані майже 200 м від магістралі автомобіль ВАЗ-2106, біля якого знаходилося троє чоловіків.

Коли охоронці наблизились, то побачили, що у салоні та багажнику авто знаходяться більше двох десятків каністр. Для з’ясування всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції. Відтак на місці події були затримані троє осіб, двоє коростенців, 23 та 25 років, та 49-річний житель Луганської області.

Під час огляду транспортного засобу у ньому було виявлено 23 каністри, заповнені дизельним паливом, - загалом майже 600 л.

Окрім того, неподалік місця події у землі, на глибині приблизно 20 см, було знайдено прихований кран, що, ймовірно, йде від несанкціонованої врізки у нафтопровід.

За словами затриманих чоловіків, вони проїжджали повз та випадково помітили ємності і вирішили забрати собі.

Такі свідчення викликали підозри і підозрювані були доставлені до Коростенського відділу поліції.

Їм наразі оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених відразу кількома статтями карного кодексу, - ст.15 (Замах на злочин), ст. 292 (Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів, ст. 185 (Крадіжка).

Чоловіків затримано, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або ув’язнення на термін від 3 до 8 років.