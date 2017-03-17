У Сумах нетверезий чиновник міськради на автомобілі зніс бетонний стовп електроопори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської патрульної поліції, ДТП сталася 15 березня близько 22:00 на перехресті вулиць Ільїнська та Садова в центрі міста.

Згідно із повідомленням, 61-річний чоловік не впорався з керуванням Toyota Camry, і, виїхавши за межі проїжджої частини, в'їхав у стовп. Останній впав поперек дороги, перегородивши рух транспорту.

Патрульні направили водія на обстеження в лікарню. З'ясувалося, що допустимий рівень алкоголю в його крові було перевищено в 12 разів і становив 2,36 проміле. Крім того, поліцейські з'ясували, що чоловік не мав при собі водійського посвідчення.

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Винуватцем ДТП виявився посадовець Сумської міськради Василь Щербак, який очолює управління майна комунальної власності.

На порушника поліцейські виписали три админпротоколи за ст. 130 (керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння), ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) і ст. 124 (вчинення ДТП) КУпАП.

У водія спрацювала подушка безпеки, завдяки чому водій уникнув значних травм. Автівка отримала ушкодження.

Впродовж ночі ремонтники відновили тролейбусну лінію.