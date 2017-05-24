У Миколаєві загорілося судно ВМС України (фото, відео)

Сьогодні в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі зайнялося морське водолазне судно U700 "Нетішин" Військово-Морських Сил України.

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Про це повідомило джерело з числа працівників суднобудівного підприємства, повідомляють НикВести.

"Наразі 5 екіпажів рятувальників гасять пожежу", - повідомило джерело.

Корабель загорівся при виконанні вогневих робіт - заміни металу з використанням відкритого вогню.

Як повідомляв УНІАН, фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Сагайдачний" зламався незабаром після ремонту, військова прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення штрафу з підрядника.