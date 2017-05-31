Поліція відкрила справу через побиття таксистами охоронця Яроша

Поліція Кам’янського відкрила кримінальне провадження за фактом побиття охоронця народного депутата України Дмитра Яроша під час інциденту з таксистами.

Про це Радіо Свобода 30 травня повідомили в Кам’янському відділі поліції.

За даними поліції, провадження відкрили, згідно з ухвалою суду, за ознаками кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Минулого тижня Заводський районний суд Кам'янського задовольнив заяву адвоката охоронця народного депутата України Дмитра Яроша щодо відкриття кримінального провадження за фактом побиття його підзахисного.

Адвокат охоронця Яроша Сергій Погосян наполягає на тому, що його підзахисний Михайло Навроцький у ході інциденту був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону. Зараз Навроцький перебуває на лікуванні в обласній клінічній лікарні, у нього, зокрема, діагностували перелом кісток черепа, ребер і пальців рук.

Як повідомляв УНІАН раніше, охоронцеві народного депутата України Дмитра Яроша, який підозрюється у вогнепальному пораненні таксиста, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

14 травня у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена. За даними поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.