Дружина Осмаєва прокоментувала стан свого чоловіка після поранення

Дружина пораненого кілером на Подолі у Києві Адама Осмаєва Аміна Окуєва розповіла про стан постраждалого внаслідок стрілянини. Про це вона заявила на власній сторінці у Facebook.

"Стан Адама тяжкий, але стабільний. Кілер зупинений мною з нагородної зброї", - написала Окуєва.

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Як повідомили Громадському Радіо у лікарні, Осмаєв та нападник були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями та великими втратами крові, тому їх відразу помістили до операційної.

"Після операції стан потерпілих залишається тяжким. Але ми працюємо над тим, щоб вони лишилися живі", — зазначив відповідальний хірург.

Наразі лікарі не гарантують, що постраждалі залишаться живими. За словами друзів Адама Осмаєва, йому лікарі зшивали легені та печінку.

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Видання також зазначає, що у відділенні, де оперували обох поранених, перебувають правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня о 16.49 в Києві на вулиці Кирилівській сталася перестрілка. Постраждалим в результаті стрілянини виявився росіянин Адам Осмаєв, якого звинувачували у замаху на президента РФ Володимира Путіна.

Попередньо встановлено, що чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет Глок і вистрілив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка.