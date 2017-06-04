У Житомирі рятувальники витягли із води чоловіка, який злетів на скутері з дамби

У Житомирі рятувальники витягли чоловіка, який злетів на скутері з плотини та опинився у воді.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами, 4 червня близько 15:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Тетерів у воді знаходиться непритомний. Про подію повідомили житомиряни, які проживають поблизу місцевої дамби.

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Рятувальники оперативно прибули до місця виклику, на надувному човні дісталися до постраждалого та доставили його на берег. Після чого врятованого госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до лікарні.

Як з’ясувалося, чоловік катався на водному скутері. Через деякий час на великій швидкості, не впораючись з керуванням, злетів із дамби на мілину. Остаточні обставини встановлюють фахівці.