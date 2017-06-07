Батько зниклої під Дніпром дівчинки вказав на місце, де виявили ймовірні останки дитини (відео)

Останки, що можуть належати загадково зниклій шестирічній Аміні, знайшли у річці саме там, куди вказав її названий батько, йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні це підтвердили у поліції Дніпропетровщини. Пакунок з біоматеріалом напередодні витягли водолази з водойми неподалік дитячого будинку сімейного типу, де жила дівчинка. Спалені рештки затопили за допомогою шлакоблоку.

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Водночас поліція поки що не може підтвердити, що це саме тіло дитини. Тож шестирічна Аміна й досі у розшуку, а її названі батьки на волі без оголошення підозри.

Нагадаємо, у суботу вранці вони заявили про зникнення дівчинки, втім плуталися у свідченнях. Під час допиту батько зізнався, що дитина померла уві сні, тож вони вирішили позбутися тіла, щоб уникнути покарання.

"Цей пакунок співпадає за описом з тим, про який говорив батько дівчинки. Біоматеріал направлений на проведення експеризи, щоб встановити, кому він належить. Поліція розглядає багато версій, в тому числі причетність батьків до її зникнення", - зазначила речник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.