Камери "спіймали" людину, яка кинула вибухівку біля посольства США в Києві

Камери спостереження зафіксували людину, яка кинула вибуховий пристрій на територію дипломатичного представництва Сполучених Штатів.

Представники служби безпеки посольства показали відеозапис українським правоохоронцям. Про це передає "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

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Вибух стався 8 червня приблизно о 00:05-00:10 на вул. Авіаконструктора Сікорського, 4. До поліції зателефонував чоловік й повідомив про НП у районі посольства та парку "Нивки". Також він розповів, що на багатьох машинах спрацювала сигналізація. Правоохоронці одразу ж відправили на місце події кілька нарядів патрульної поліції, слідчо-оперативну групу вибухотехніків.

Вибуховий пристрій спрацював між високим парканом посольства і флагштоком. На знімку, який раніше виклав відділ комунікації поліції Києва, можна побачити чорну пляму на газоні (ми додали стрілки - Ред.). Джерело "Обозревателя" повідомило, що його діаметр - близько двох метрів.

Судячи з усього, злочинець кинув на територію американського посольства світлошумову гранату.